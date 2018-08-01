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01.08.2018
образование  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Пенсионная "реформа" способна похоронить "Единую Россию" Социологи сразу нескольких аналитических центров фиксируют по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти страны, вплоть до президента. Уже раздаются голоса в пользу полного отстранения "Единой России" от активного участия в политической жизни страны.
01.08.2018
политика ;
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Верховный суд встал на сторону думы Асбеста в споре с корпорацией Ротенберга
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правосудие суд фемида приговор (2011) | Фото: Накануне.ru

Верховный суд РФ встал на сторону думы Асбестовского городского округа в споре с ООО "Гросс" (принадлежит Национальной сурьмяной компании, совладельцем которой является Игорь Ротенберг). Апелляция отклонена, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, предприятие просило отменить поправки в правила землепользования и застройки, которые ограничили класс опасности и виды производств, разрешенных для размещения на площадке, принадлежащей компании. Ранее в ходе судебного заседания истец заявлял о нарушении процедуры принятия нормативно-правового акта и проведения публичных слушаний. К тому же вместе с НСК "Гросс" настаивал на том, что решение депутатов приводит к финансовым потерям компаний - на площадке должен был появиться сурьмяной завод.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

В марте Свердловский областной суд в удовлетворении иска отказал. Тогда ООО "Гросс" обратилось в Верховный суд. Сегодня, 1 августа, состоялось заседание. В итоге было принято решение оставить решение суда первой инстанции без изменений.

Как ранее сообщало Накануне.RU, корпорация Ротенберга, натолкнувшись на сопротивление общественников и экологов в Дегтярске, купила землю для строительства сурьмяного завода в Асбесте. Местные жители выступили против. В августе прошлого года стало известно, что Фонд развития промышленности одобрил займ в 350 млн руб. на строительство.

Позже депутаты городской думы Асбеста проголосовали против проведения референдума о строительстве сурьмяного завода. В октябре Национальная сурьмяная компания обратилась в суд с требованием отменить решение гордумы.

Другие новости по темам: дума, Асбест, сурьмяной завод, Верховный суд
01.08.2018 13:29 Мск | информационная служба Накануне.RU
15:29 Екб

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Верховный суд встал на сторону думы Асбеста в споре с корпорацией Ротенберга
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