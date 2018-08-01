Верховный суд встал на сторону думы Асбеста в споре с корпорацией Ротенберга

Верховный суд РФ встал на сторону думы Асбестовского городского округа в споре с ООО "Гросс" (принадлежит Национальной сурьмяной компании, совладельцем которой является Игорь Ротенберг). Апелляция отклонена, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, предприятие просило отменить поправки в правила землепользования и застройки, которые ограничили класс опасности и виды производств, разрешенных для размещения на площадке, принадлежащей компании. Ранее в ходе судебного заседания истец заявлял о нарушении процедуры принятия нормативно-правового акта и проведения публичных слушаний. К тому же вместе с НСК "Гросс" настаивал на том, что решение депутатов приводит к финансовым потерям компаний - на площадке должен был появиться сурьмяной завод.

В марте Свердловский областной суд в удовлетворении иска отказал. Тогда ООО "Гросс" обратилось в Верховный суд. Сегодня, 1 августа, состоялось заседание. В итоге было принято решение оставить решение суда первой инстанции без изменений.

Как ранее сообщало Накануне.RU, корпорация Ротенберга, натолкнувшись на сопротивление общественников и экологов в Дегтярске, купила землю для строительства сурьмяного завода в Асбесте. Местные жители выступили против. В августе прошлого года стало известно, что Фонд развития промышленности одобрил займ в 350 млн руб. на строительство.

Позже депутаты городской думы Асбеста проголосовали против проведения референдума о строительстве сурьмяного завода. В октябре Национальная сурьмяная компания обратилась в суд с требованием отменить решение гордумы.