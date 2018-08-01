В Челябинской области на границе с Казахстаном задержали автомобиль с марихуаной

В Челябинской области на границе с Казахстаном предотвращена попытка контрабанды наркотических веществ. Наркотик попытались перевести в бензобаке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.

В пункте пропуска "Бугристое" был остановлен автомобиль "ВАЗ", в бензобаке которого было обнаружено два свертка весом около 50 грамм предположительно с марихуаной.

"В настоящее время проводится экспертиза выявленного вещества, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.