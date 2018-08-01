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"Спор о рисунке обоев в доме, где бушует пожар": в школах могут отменить 5-балльную систему Действующая в школах пятибалльная система оценивания устарела и ее пора менять. Такое заявление сделал руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ Высшая школа экономики (ВШЭ) Виктор Болотов, которого принято считать "отцом ЕГЭ". Заместитель главы Рособрнадзора Анзор Музаев подтвердил, что отмена пятибалльной шкалы обсуждается, но для этого необходимо повысить квалификацию учителей, "научить их оценивать компетенции учеников". По мнению экспертов, реформаторы образования опять вместо фундаментальных проблем решают декоративные.
01.08.2018
образование  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Пенсионная "реформа" способна похоронить "Единую Россию" Социологи сразу нескольких аналитических центров фиксируют по итогам июля снижение рейтингов как "правящей партии" в Госдуме, так и в целом падение рейтинга персоналий в исполнительной власти страны, вплоть до президента. Уже раздаются голоса в пользу полного отстранения "Единой России" от активного участия в политической жизни страны.
01.08.2018
политика ;
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В Челябинской области на границе с Казахстаном задержали автомобиль с марихуаной
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марихуана трава изъятие Шадринск (2015) | Фото: УФСКН России по Курганской области

В Челябинской области на границе с Казахстаном предотвращена попытка контрабанды наркотических веществ. Наркотик попытались перевести в бензобаке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.
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В пункте пропуска "Бугристое" был остановлен автомобиль "ВАЗ", в бензобаке которого было обнаружено два свертка весом около 50 грамм предположительно с марихуаной.

"В настоящее время проводится экспертиза выявленного вещества, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе.

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01.08.2018 13:26 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
15:26 Екб

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В Челябинской области на границе с Казахстаном задержали автомобиль с марихуаной
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