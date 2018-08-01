В Ханты-Мансийске перевернулась маршрутка, пострадали двое

В столице Югры столкнулись легковушка и маршрутка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной полиции.

В 10.00 в Ханты-Мансийске на перекрестке улиц Дзержинского – Пионерская 45-летний водитель "Рено" выехал на него на "красный". Результат – столкновение с "маршруткой" "Форд Транзит".

Пострадали два человека. "Форд" от удара опрокинулся.