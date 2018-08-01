Роспотребнадзор нашел кишечные палочки в пиццерии Лангепаса

Судебные приставы опечатали кафе-пиццерию "Торино" в Лангепасе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Югре.

Работа кафе остановлена на 30 суток. Ранее один из посетителей кафе обратился в больницу с острым инфекционным заболеванием.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку и устновили, что кухня кафе загрязнена, ингредиенты хранятся без маркировок. В 12 из 15 смывов обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Эти нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан.

В течение всего срока административного приостановления судебные приставы будут контролировать соблюдение запрета на работу в кафе.