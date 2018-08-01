Тела убитых в ЦАР журналистов будут доставлены в Россию 4 августа

Тела погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов планируется доставить в Россию 4 августа. Об этом сообщил "Интерфаксу" глава Центра управления расследованиями Андрей Коняхин.

В пятницу тела будут переданы российской стороне.

Как сообщалось, по некоторым данным, журналисты приехали снимать документальный фильм о так называемой частной военной компании Вагнера. Фильм был заказан Центром управления расследованиями, финансируемым Михаилом Ходорковским.

При этом у погибших были с собой удостоверения различных СМИ, в частности, пресс-карты газеты "Известия". Как ранее сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова, документы были просрочены.

В МИД России также заявили, что погибшие в Африке журналисты отправились туда под видом туристов.

Уже появилось несколько версий убийства съемочной группы: ограбление, а также убийство журналистов различными группировками, которые орудуют в ЦАР. Известно, что их атаковали 10 человек "в тюрбанах".

Коняхин, ссылаясь на разговоры с сотрудниками российского МИД, сообщил, что за убийством могут стоять мусульманские группировки. Однако у него эта версия вызывает сомнения. Он отметил, что журналисты по неизвестной пока причине отклонились от ранее намеченного маршрута.