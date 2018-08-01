ВСУ обстреляли безоружных военных ДНР, убив двоих

Украинские боевики обстреляли из минометов группу военнослужащих ДНР, возвращавшихся безоружными после восстановительных работ в поселке Саханка. В результате убиты двое военных, еще двое получили ранения, заявил официальный представитель управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, группа военнослужащих пешком и без оружия перемещалась в пункт постоянной дислокации после проведения работ по оказанию помощи местным жителям, пострадавшим от предыдущих обстрелов, и попала под минометный обстрел. Как и в предыдущих случаях минометных обстрелов Саханки, установлено, что корректировка огня велась с использованием беспилотных летательных аппаратов.

"В связи с гарантированным уничтожением вражеских беспилотников силами ПВО республики украинские боевики использовали поставленный Западом беспилотник с высококачественной оптикой, который вел наблюдение, находясь над позициями ВСУ", - сказал Безсонов.

Напомним, что, согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года, использование боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов запрещено вдоль линии соприкосновения сторон на ширину не менее 30 км, за исключением беспилотников миссии ОБСЕ.