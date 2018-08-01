Пересказ стратегического плана против реновации и "Большого Екатеринбурга": Кожемяко и Высокинский выступили перед комиссией

В столице Урала продолжается борьба за кресло главы Екатеринбурга. Сегодня состоялся первый этап отбора - собеседование конкурсантов со специальной комиссией во главе с председателем избиркома Свердловской области Валерием Чайниковым. 1 августа выступили два фаворита: заместитель губернатора Александр Высокинский и первый заместитель главы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Своё выступление Александр Высокинский начал с того, что Екатеринбург – очень значимый для страны "миллионник". Он отметил, что все пути развития закладываются на этапе разработки стратегического плана города.

"Нам нужны новые проекты, нужны внешние ресурсы, потому что Екатеринбург - как большой локомотив, которому необходима подпитка. Необходимо развитие "Большого Екатеринбурга", строительство скоростной железной дороги в Челябинск, появление крупного комплекса в Большом Сидельниково", – заявил кандидат. Если у города не появится новых интересных проектов, то молодежь будет уезжать, не видя перспектив.

По его мнению, нужно разработать несколько важных документов: схемы инженерной инфраструктуры, общих дорог; совместное использование социальной сферы; планы территориальной специализации городов – например, Арамили сделать упор на логистику, Верхней Пышме на промышленность.



Александр Высокинский

У члена комиссии тут же возник вопрос – как совместить интересы Екатеринбурга и тех муниципалитетов, которые в него планируют включить?

"Большой Екатеринбург" прошёл уже большой путь. Я на сегодня не являюсь сторонником объединения. Я думаю, что нас объединят экономические проекты. Должна быть единая схема дорог, социальной сферы, механизм специализации городов", – ответил вице-губернатор.

Далее он затронул тему реновации жилых домов, заявив, что нужно решать проблему с "хрущевками".

"Люди живут в домах, которые выработали свой срок, в ближайшее время нужно принимать решение по хрущевским домам. Граждане должны получить квартиры в своем дворе, они не должны доплачивать, они должны получить метр в метр. На разработку программы уйдет два-три года", – добавил Высокинский.

Он не оставил без внимания и депутатов городской думы и предложил им вместе с чиновниками расставлять приоритеты в тех или иных вопросах.

Если он станет мэром Екатеринбурга, то в его планах "делать каждый год таким же насыщенным, как и 2018 год", помогая при этом развитию малого бизнеса.

"Розничный оборот 800 миллиардов рублей, из которых 700 уходит в другие регионы. По многим позициям у нас нет своего производства, а потому эти деньги уходят из города. Именно поэтому надо развивать малый бизнес, который начнёт заполнять эти ниши. Сейчас же мы ничего с этих миллиардов не получаем", – резюмировал кандидат и добавил, что не стоит рассчитывать на помощь областных властей– источники финансирования город должен искать сам.

По словам Высокинского, работа в областном правительстве помогла ему переосмыслить план управления Екатеринбургом.

"Знаете, раньше у меня был разговор с областными коллегами, один вопрос, мол, меня интересует Екатеринбург, поэтому, он должен быть в приоритете, но когда я съездил несколько раз в командировку на север, я понял, что и там много проблем. Необходимо привлекать в Екатеринбург инвестиции, а это большие проекты", – сказал он

О своём главном оппоненте Алексее Кожемяко Высокинский заявил, что не считает его конкурентом, потому что это очень сильный человек.

"Я к нему прекрасно отношусь. У него и у меня есть сильные стороны, поэтому квинтэссенция наших сильных сторон может приводить к развитию Екатеринбурга. Нет желания относиться к Алексею, как к конкуренту, к нему можно повернуться спиной", – заверил он.

Что же касается выступления Кожемяко, то он уложился в 10 минут, но по словам представителей комиссии, доклад был очень интересным. Хотя по сути "фаворит" ничего нового не рассказал, лишь пересказал стратегический план развития Екатеринбурга, который был принят в мае 2018 года.



Алексей Кожемяко

"Самый главный ресурс – человеческий. Именно поэтому мы должны обеспечить качество жизни для населения", – говорил общими фразами Кожемяко.

В вопросе строительства второй линии метро тоже не был оригинален.

"Необходимо строить метрополитен. Мэрия начинала проектировать, но для продолжения работ необходимо быть уверенным, что будут деньги", – отрезал Кожемяко.

О своём выдвижении сказал коротко - решение принял сам.

"В любом случае это моё решение, но не скрываю, что советовался со своими коллегами, с Якобом, но решение моё", – добавил он.

О работе под руководством любого из кандидатов он даже не задумывался.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге прошёл первый день второго этапа отбора кандидатов на пост главы города. Собеседования будут проходить три дня. Комиссия во главе с Валерием Чайниковым отберет самых достойных для представления местной гордуме.

Сегодня также выступили: юрист Надежда Абакумова, депутат Госдумы Андрей Альшевских, специалист по массажу в ООО "Методика" Сергей Зацарный, замдиректора общества "Кулинар" Юрий Зименко, секретарь свердловского отделения партии "Гражданская платформа" Сергей Зыков.