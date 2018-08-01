В Хабаровске женщина умерла после пластической операции: клинику проверяют следователи

Жительница Хабаровска скончалась после перенесенной пластической операции. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, в июле 2018 года женщина перенесла пластическую операцию в одном из медицинских учреждений города. Поскольку самочувствие пациентки ухудшилось, ее перевели в реанимацию, где на третьи сутки после операции она скончалась.

Возбуждено дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Назначен ряд экспертиз, изъяты медицинские документы. Как заверили в ведомстве, в ходе следствия будет дана полная комплексная оценка действиям врачей.

Как сообщало Накануне.RU, ранее следователи начали проверку уральской больницы, где пациент умер после нескольких операций.