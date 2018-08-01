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общество  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
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от издателя  |  комментариев: 6


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экспертное мнение ;
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Гособвинитель запросил 41 год колонии для банды велосипедистов, грабивших банки в Екатеринбурге
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суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении троих членов банды велосипедистов, которые совершали разбойные нападения на банки в уральской столице. Государственный обвинитель запросил для них в сумме 41,5 лет колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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Напомним, что с июня 2016 по июнь 2017 года преступной группой были спланированы и совершены три разбойных нападения на офисы банков: по улице Техническая, Белинского и Щербакова. Разбойники были вооружены пистолетами и ножами. В первом преступлении группа нанесла материальный ущерб банку в сумме свыше 269 тыс. руб., во втором случае – на сумму свыше 7,3 млн руб., а третье задуманное преступление им не удалось завершить, так как одного из участников группы задержала полиция.

Напомним, что всего в состав банды входили четыре человека. Но один из соучастников – экс-полицейский Александр Грибниченко, заключил досудебное соглашение, поэтому материалы дела в отношении него были переданы в суд ранее. Суд назначил ему 6,5 лет колонии строгого режима.

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01.08.2018 12:28 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:28 Екб

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Ранее 15.02.2018 09:05 Мск
В Екатеринбурге перед судом предстанут разбойники-велосипедисты, грабившие банки








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Гособвинитель запросил 41 год колонии для банды велосипедистов, грабивших банки в Екатеринбурге
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