Гособвинитель запросил 41 год колонии для банды велосипедистов, грабивших банки в Екатеринбурге

В Чкаловском районном суде Екатеринбурга завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении троих членов банды велосипедистов, которые совершали разбойные нападения на банки в уральской столице. Государственный обвинитель запросил для них в сумме 41,5 лет колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Организатору ОПГ Владиславу Полтарыбатько грозит 15 лет лишения свободы, Артему Лебедеву – 14, 5 лет, а Станиславу Полтарыбатько –12 лет.

Напомним, что с июня 2016 по июнь 2017 года преступной группой были спланированы и совершены три разбойных нападения на офисы банков: по улице Техническая, Белинского и Щербакова. Разбойники были вооружены пистолетами и ножами. В первом преступлении группа нанесла материальный ущерб банку в сумме свыше 269 тыс. руб., во втором случае – на сумму свыше 7,3 млн руб., а третье задуманное преступление им не удалось завершить, так как одного из участников группы задержала полиция.

Напомним, что всего в состав банды входили четыре человека. Но один из соучастников – экс-полицейский Александр Грибниченко, заключил досудебное соглашение, поэтому материалы дела в отношении него были переданы в суд ранее. Суд назначил ему 6,5 лет колонии строгого режима.