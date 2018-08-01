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01.08.2018
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 6


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01.08.2018
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Новости
01.08.2018 12:02 Мск (14:02 Екб)
политика | Тюменская область
"Гражданская инициатива" не смогла зарегистрировать своих кандидатов на выборах гордумы Тюмени
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Тюменская городская дума, гордума Тюмень (2016) | Фото: duma.tyumen-city.ru

Избирательная комиссия Тюмени отказала в регистрации всем кандидатам, выдвинувшимся в одномандатных округах от партии "Гражданская инициатива". В ходе проверки подписных листов кандидатов часть подписей была признана недействительными, передает корреспондент Накануне.RU.

Отказ в регистрации получили шесть кандидатов от партии: бухгалтер Виталий Барманжеев, сотрудник компании "СОВА" Никита Кифорук, гендиректор ООО "Дымковъ" Никита Кышко, специалист по связям с общественностью "Открытого Петербурга" Антон Михальчук, инженер "Гипротрубопровода" Андрей Мурзин.

В подписных листах Барманжеева обнаружились 12 недействительных подписей, при проверке листов Кышко комиссия выбраковала 21 подпись. Такие же проблемы у остальных кандидатов.

Выборы депутатов в Тюмени состоятся 9 сентября. Комиссия уже зарегистрировала всех кандидатов по единому округу, завершилась регистрация кандидатов-одномандатников. По итогу, среди партий отказ в регистрации получили лишь "Коммунисты России", в одномандатных округах отказ в регистрации получили 28 человек.

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01.08.2018 12:02 Мск | Тюмень | информационная служба Накануне.RU
14:02 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 31.07.2018 11:12 Мск
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"Гражданская инициатива" не смогла зарегистрировать своих кандидатов на выборах гордумы Тюмени
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