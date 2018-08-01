"Гражданская инициатива" не смогла зарегистрировать своих кандидатов на выборах гордумы Тюмени

Избирательная комиссия Тюмени отказала в регистрации всем кандидатам, выдвинувшимся в одномандатных округах от партии "Гражданская инициатива". В ходе проверки подписных листов кандидатов часть подписей была признана недействительными, передает корреспондент Накануне.RU.

Отказ в регистрации получили шесть кандидатов от партии: бухгалтер Виталий Барманжеев, сотрудник компании "СОВА" Никита Кифорук, гендиректор ООО "Дымковъ" Никита Кышко, специалист по связям с общественностью "Открытого Петербурга" Антон Михальчук, инженер "Гипротрубопровода" Андрей Мурзин.

В подписных листах Барманжеева обнаружились 12 недействительных подписей, при проверке листов Кышко комиссия выбраковала 21 подпись. Такие же проблемы у остальных кандидатов.

Выборы депутатов в Тюмени состоятся 9 сентября. Комиссия уже зарегистрировала всех кандидатов по единому округу, завершилась регистрация кандидатов-одномандатников. По итогу, среди партий отказ в регистрации получили лишь "Коммунисты России", в одномандатных округах отказ в регистрации получили 28 человек.