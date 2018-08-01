Суд признал виновными оставшихся в живых членов "банды GTA"

Мособлсуд вынес обвинительный приговор участникам "банды GTA", передает РИА Новости.

В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в убийствах 17 человек и двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия.

Ранее прокурор попросил суд назначить четверым оставшимся в живых членам "банды GTA" пожизненное заключение, еще одному - 25 лет колонии.

"Банда GTA" - организованная преступная группа, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 "Дон". В СМИ банда получила одноименное название по аналогии картины совершаемых ими преступлений с игровыми заданиями серии компьютерных игр Grand Theft Auto (сокращенно GTA).

Как сообщала прокуратура, с 2012-го по 2014 год на территории Московского региона вооруженная банда совершила 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

1 августа 2017 года члены "банды GTA" открыли стрельбу в здании суда, обезоружив конвоиров в лифте. Преступников остановили силовики, которые обеспечивали безопасность на процессе по другому делу - бывшего главы администрации южноуральского города Миасс Виктора Ардабьевского. В результате трое нападавших были убиты на месте, еще один скончался в больнице. Пятый подозреваемый находится в тяжелом состоянии.