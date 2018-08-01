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Итог борьбы в Вершино-Дарасунском: долги выплачены – золотой рудник закрыт Рабочие Дарасунского рудника в Забайкальском крае в результате объявленной голодовки смогли добиться выплаты задержанной зарплаты, однако с августа предприятие приостанавливает свою работу. Долг скопился в сумме 32 млн руб., акцию протеста объявляли 60 шахтеров.
01.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 6


Максим Шевченко – про убийство журналистов: Версия ограбления – для дураков! Орхан Джемаль погиб как герой-журналист в Центрально-Африканской республике. Он и двое его товарищей, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, попали в засаду и были расстреляны какими-то выродками. 
01.08.2018
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Суд признал виновными оставшихся в живых членов "банды GTA"
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суд, наручники, решетка (2015) | Фото: polytika.ru

Мособлсуд вынес обвинительный приговор участникам "банды GTA", передает РИА Новости.
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В зависимости от роли каждого фигуранты обвиняются в убийствах 17 человек и двух покушениях, а также в бандитизме, разбоях, незаконном изготовлении и хранении оружия.

Ранее прокурор попросил суд назначить четверым оставшимся в живых членам "банды GTA" пожизненное заключение, еще одному - 25 лет колонии.

"Банда GTA" - организованная преступная группа, которой приписывали серию убийств автомобилистов в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 "Дон". В СМИ банда получила одноименное название по аналогии картины совершаемых ими преступлений с игровыми заданиями серии компьютерных игр Grand Theft Auto (сокращенно GTA).

Как сообщала прокуратура, с 2012-го по 2014 год на территории Московского региона вооруженная банда совершила 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

1 августа 2017 года члены "банды GTA" открыли стрельбу в здании суда, обезоружив конвоиров в лифте. Преступников остановили силовики, которые обеспечивали безопасность на процессе по другому делу - бывшего главы администрации южноуральского города Миасс Виктора Ардабьевского. В результате трое нападавших были убиты на месте, еще один скончался в больнице. Пятый подозреваемый находится в тяжелом состоянии.

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01.08.2018 12:18 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:18 Екб

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Ранее 14.08.2017 17:23 Мск
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Суд признал виновными оставшихся в живых членов "банды GTA"
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