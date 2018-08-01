Одного кандидата на пост главы Екатеринбурга исключили из конкурса

В Екатеринбурге продолжается конкурс на должность главы Екатеринбурга. На данный момент до этапа собеседования допустили 20 человек. Как рассказал глава городского избиркома Илья Захаров, кандидат-журналист Антон Дербенев не допущен из-за того, что не сдал документы в нужный срок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ещё несколько кандидатов - Андрей Еланцев, Виктор Карпов, Елена Лузина и Валерий Хаданович – допущены к собеседованиям, потому что успели до 31 июля достать все необходимые документы. Они выступят 3 августа.

Ранее кандидат Оксана Михайлецкая отозвала свою кандидатуру.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге стартовал первый день второго этапа отбора кандидатов на пост главы города. Собеседования будут проходить три дня. Комиссия во главе с Валерием Чайниковым отберет самых достойных для представления местной гордуме.