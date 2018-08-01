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Итог борьбы в Вершино-Дарасунском: долги выплачены – золотой рудник закрыт Рабочие Дарасунского рудника в Забайкальском крае в результате объявленной голодовки смогли добиться выплаты задержанной зарплаты, однако с августа предприятие приостанавливает свою работу. Долг скопился в сумме 32 млн руб., акцию протеста объявляли 60 шахтеров.
01.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 6


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01.08.2018
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Одного кандидата на пост главы Екатеринбурга исключили из конкурса
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конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге продолжается конкурс на должность главы Екатеринбурга. На данный момент до этапа собеседования допустили 20 человек. Как рассказал глава городского избиркома Илья Захаров, кандидат-журналист Антон Дербенев не допущен из-за того, что не сдал документы в нужный срок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ещё несколько кандидатов - Андрей Еланцев, Виктор Карпов, Елена Лузина и Валерий Хаданович – допущены к собеседованиям, потому что успели до 31 июля достать все необходимые документы. Они выступят 3 августа.

Ранее кандидат Оксана Михайлецкая отозвала свою кандидатуру.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге стартовал первый день второго этапа отбора кандидатов на пост главы города. Собеседования будут проходить три дня. Комиссия во главе с Валерием Чайниковым отберет самых достойных для представления местной гордуме.

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01.08.2018 12:15 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:15 Екб

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Одного кандидата на пост главы Екатеринбурга исключили из конкурса
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