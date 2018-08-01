Вдыхал за гаражами. На Южном Урале 15-летний подросток насмерть отравился газом

В поселке Новогорный 15-летний подросток насмерть отравился бытовым газом.

Инцидент произошел вечером 31 июля - юноша в компании сверстников отправился за гаражи, где компания начала вдыхать газ из небольших баллончиков.

Сейчас по факту смерти проводится доследственная проверка, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.