В одном из интернатов Челябинска 3-летняя девочка получила серьезные ожоги

В одном из челябинских центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 3 -летняя девочка получила ожоги ноги и живота.

Инцидент произошел 23 июля - сейчас в следственные органы поступили материалы проверки для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц центра, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Сейчас проводится комплекс необходимых проверочных действий, направленных на установление обстоятельств получения травмы, назначено судебно-медицинское исследование.