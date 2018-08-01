"Урал" и "Краснодар" будет судить арбитр из Санкт-Петербурга

Матч 2-го тура Российской Премьер-лиги "Урал" - "Краснодар" будет судить Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

Ассистентами главного арбитра будут Владислав Назаров из Невинномысска и Алексей Ширяев из Ставрополя. Резервным судьей назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, инспектором - Эдуард Малый из Волгограда.

"Урал" и "Краснодар" сыграют между собой в эту субботу, 4 августа. Встреча состоится в Екатеринбурге.

Напомним, стартовый матч чемпионата России уральцы проиграли "Анжи". При этом на трибунах стадиона, вместимость которого специально увеличивали к ЧМ-2018 по футболу, было очень много свободных мест.