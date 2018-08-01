В Уфе пропавшая 3-летняя девочка нашлась на козырьке балкона 15 этажа

В Уфе нашли трехлетнюю девочку, потерявшуюся накануне на стройке. Ребенок находился на козырьке балкона 15 этажа. СКР проводит доследственную проверку.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Башкирии, вечером 31 июля девочка находилась на территории одного из строящихся зданий вместе с отцом и старшим братом.

Мужчина работал на четвертом этаже здания, а его дети играли этажом ниже. Мальчик ненадолго поднялся к отцу, оставив сестру одну. Когда он вернулся, девочки уже не было.

Утром 1 августа девочка была обнаружена на козырьке балкона пятнадцатого этажа - строитель услышал плач ребенка. Он спустился к девочке с крыши здания и находился с ней до приезда сотрудников МЧС, которые провели спасательную операцию.

В июле в Подмосковье 1,5-годовалый ребенок выпал с большой высоты и чудом остался жив. Как удалось выяснить следователям, мальчик находился дома вместе с няней. В момент, когда женщина отвлеклась, он залез на подоконник, открыл окно и выпал вниз с 13-го этажа. Силу падения смягчили деревья.