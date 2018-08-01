В МИД России заявили, что погибшие в Африке журналисты отправились туда под видом туристов

Российские журналисты, погибшие в Центральноафриканской республике, поехали туда в качестве туристов. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Напомним, по некоторым данным, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о деятельности так называемой частной военной компании Вагнера. Известно, что их атаковали 10 человек "в тюрбанах".

"Мы можем сказать, что оформлена эта поездка была, как туристическая", - заявила Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, в ведомстве "нет понимания, как они там оказались, кто несет ответственность за их пребывание в ЦАР". Захарова добавила, что в настоящее время процедура опознания завершена, посольство России в ЦАР организовывает отправку тел погибших на родину.

"Могу сказать, что это будет осуществлено в ближайшие дни. Точная дата будет сообщена родственникам", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Напомним, Следственный комитет России уже возбудил дело об убийстве журналистов.