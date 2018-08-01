В Свердловской области введен карантин из-за вируса африканской чумы свиней

На территории Свердловской области ввели карантин по африканской чуме свиней. Распоряжение об этом опубликовано на официальном портале правовой информации региона с подписью исполняющего обязанности губернатора Александра Орлова, передает корреспондент Накануне.RU

Согласно документу, были обнаружены два инфицированных объекта – холодильная камера в торговом доме "Экопродукт" на улице Кутузова в Екатеринбурге, а также торговая площадка с холодильной камерой на территории выставочного центра "ИНЭКСПО" на улице Громова. Во время карантина запрещено посещать эти объекты, и вывозить оттуда продукцию.

Сейчас в регионе разрабатывается план мероприятий по предотвращению распространения вируса африканской чумы свиней. Карантин введен на неопределенный срок.