На Тюменском нефтегазовом форуме обсудят умные технологии для ТЭК

Ключевой темой Тюменского нефтегазового форума станут "умные" технологии в топливно-энергетическом комплексе, в том числе - в сегменте разведки и добычи нефти. Форум состоится 19-20 сентября, передает корреспондент Накануне.RU.

Пленарное заседание форума будет посвящено теме "Глобальная трансформация нефтегазового рынка: энергия роста". Участники дискуссии ответят на вопросы, какие ключевые факторы будут определять стратегию развития нефтегазовой отрасли, как изменение климата, регулирование и научные исследования повлияют на развитие энергетического сектора, станет ли сланцевый бум и рост мировой торговли СПГ настоящим товаром для всего мир.

В программе - секции "Газпром нефти", "Сургутнефтегаза", "Роснефти". Среди дискуссий - секции по теме импортозамещения, трудноизвлекаемых запасах, новых IT-решениях нефтегазовой отрасли.

Порядка 40% нефтедобывающих компаний инвестируют в технологии big data и основанную на ней аналитику, и такой же процент крупных игроков нефтяного рынка планирует начать инвестиции в ближайшие два года, объясняют актуальность общей тему форума организаторы.Они предлагают обсудить цену участия искусственного интеллекта в оценке запасов и последствия для добычи от перехода на цифру.