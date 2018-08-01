В Пермском крае больше половины образовательных учреждений готовы к учебному году

В Пермском крае проходят плановые проверки порядка 1500 школ, детских садов, техникумов, колледжей и центров дополнительного образования. Завершить проверки специальная комиссия должна до 15 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Предварительные результаты обсудили сегодня на заседании краевого правительства. Губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркнул, что образовательные учреждения должны быть готовы к приему детей уже к середине августа. Из краевого бюджета на эти цели было выделено свыше 1,4 млрд руб. Деньги направлены на ремонт зданий и коммунальных систем, закупку необходимого оборудования, техники, мебели, учебников, а также на обеспечение противопожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности.

По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, участниками приемной комиссии являются, сотрудники самих образовательных учреждений, Госпожнадзора, Росгвардии, муниципальных управлений образования. Более половины - а именно 60% учреждений уже готовы к новому учебному году.

В учебных заведениях устанавливают автоматические пожарные сигнализации, системы видеонаблюдения, турникеты, ограждения. Делают ремонт пищеблоков, системы отопления, канализации и водоснабжения. Капитально отремонтировали 30 учебных учреждений. Также сейчас ведутся закупки новых учебников, комплектов для технического конструирования, лабораторного оборудования для изучения физики и информатики. Для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов также приобретают специализированное оборудование и программное обеспечение.

Губернатор Пермского края поручил министру по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Льву Гершаноку рассмотреть варианты создания единой системы по закупке учебных материалов для образовательных учреждений края. Оптовая закупка учебников и методических материалов позволяет экономить до 30% от стоимости.

Раиса Кассина, отметила, что большинство территорий региона ведут подготовку к новому учебному году уверено в рамках графика. С опережением работы ведутся в Перми, а также в Нытвенском, Добрянском, Краснокамском, Березовском, Сивинском, Юрлинском, Юсьвинском районах.

"Конечно, есть и отстающие. Эти муниципалитеты в курсе своих проблем и знают, как их решить. Все рекомендации от минобра были даны – нужно оперативно исправлять замечания", - заявила Раиса Кассина.

Она отметила, что до 1 сентября остался месяц. Осенью дети должны пойти в обновленные и технологичные школы, уютные и безопасные детские сады