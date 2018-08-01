Вице-губернатор Руслан Гаттаров остался в списке президентского резерва кадров

На сайте Кремля опубликован новый вариант списка резерва управленческих кадров, который находится под патронажем президента. Всего в уточненный вариант списка попало 138 человек, среди них единственный южноуралец – заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров, передает корреспондент Накануне.RU.

По сравнению с январем 2018 года список сократился на пять персон, изначально в нем присутствовали 143 фамилии. Надо сказать, что Гаттаров ранее входил и в списки резерва кадров "Единой России", и в аналогичные правительственные списки резерва управленцев.

Очевидно, что даже коррупционный скандал с подчиненными Гаттарова, разразившийся в июле и приведший к арестам и задержаниям, пока в целом не отразился на позициях последнего. Дело здесь может быть в другом – ротация претендентов внутри подобных списков дело не быстрое, действует инерция и прочие факторы. В июле, как мы писали, Гаттаров по решению губернатора Бориса Дубровского лишился части функционала по подготовке саммитов ШОС и БРИКС, его полномочия перешли к главе аппарата правительства области Евгению Голицыну.