Полиция ищет питерского таксиста, жестоко избившего своего коллегу

В Петербурге полицейские выясняют обстоятельства избиения водителя такси. Он повздорил со своим коллегой.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ночью 30 июля в полицию Невского района из больницы поступила телефонограмма, что двумя часами ранее от дома №84 по Октябрьской набережной в тяжелом состоянии был госпитализирован 55-летний водитель такси. По предварительной информации, мужчина был жестоко избит коллегой по работе.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится розыск предполагаемого злоумышленника.

Как сообщало Накануне.RU, в июле этого года начался суд над хабаровским таксистом, который избил громко хлопнувшего дверью клиента.