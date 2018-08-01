В Челябинске из-за проведения дорожных работ ограничено движение на проспекте Ленина

В Челябинске ограничено движение на проспекте Ленина из-за проведения дорожных работ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Водителей просят по возможности корректировать маршрут. Пассажирский транспорт работает без изменений.

Работы по замене верхнего слоя покрытия проводятся на участке от Свердловского проспекта до улицы Володарского, затем будут проводиться работы от улицы Энгельса до улицы Володарского, от улицы Энтузиастов до улицы Энгельса и от Свердловского проспекта до улицы Красной в сторону центра.

Напомним, проспект Ленина ремонтируют в рамках федерального проекта. До 20 часов 7 августа ремонтные работы проводятся на участке от улицы Лесопарковой до Воровского. Затем до 20 часов 10 августа укладывать асфальт будут на участке от улицы Артиллерийской до Рождественского.