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01.08.2018
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01.08.2018 11:00 Мск (13:00 Екб)
общество | Челябинская область
В Челябинске из-за проведения дорожных работ ограничено движение на проспекте Ленина
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площадь революции, проспект ленина, челябинск (2014) | Фото:накануне.ру

В Челябинске ограничено движение на проспекте Ленина из-за проведения дорожных работ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.
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Работы по замене верхнего слоя покрытия проводятся на участке от Свердловского проспекта до улицы Володарского, затем будут проводиться работы от улицы Энгельса до улицы Володарского, от улицы Энтузиастов до улицы Энгельса и от Свердловского проспекта до улицы Красной в сторону центра.

Напомним, проспект Ленина ремонтируют в рамках федерального проекта. До 20 часов 7 августа ремонтные работы проводятся на участке от улицы Лесопарковой до Воровского. Затем до 20 часов 10 августа укладывать асфальт будут на участке от улицы Артиллерийской до Рождественского.

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01.08.2018 11:00 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
13:00 Екб

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В Челябинске из-за проведения дорожных работ ограничено движение на проспекте Ленина
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