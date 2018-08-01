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01.08.2018
общество  |  добавить комментарий
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"Мы прозевали перестройку, но теперь народ всё понимает" Митинг против повышения пенсионного возраста в Москве завершился. Участники говорили, что "страна постепенно просыпается". Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал со сцены "поднять всю страну", а Сергей Удальцов – продолжить акции и вернуть на улицы столицы "Марш миллионов".
28.07.2018
от издателя  |  комментариев: 6


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01.08.2018
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Новости
01.08.2018 10:59 Мск (12:59 Екб)
общество | В России
Самозанятых предлагают вывести из сферы действия Трудового кодекса
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няня, самозанятые (2018) | Фото: gorobzor.ru

Минтруд предлагает вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства.
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В документах к соответствующему законопроекту уточняется, что работа нянь, сиделок, репетиторов и других самозанятых ведется без оформления трудовых отношений. В таких случаях практически отсутствует контроль за соблюдением трудового законодательства.

Сейчас ряд министерств работает над определением правового статуса самозанятых.

Накануне.RU ранее сообщало, что уже с 2019 года доходы самозанятых россиян могут обложить налогом: налог на профессиональный доход составит 3% или 6% в зависимости от того, физическим или юридическим лицам оказывает услуги самозанятый гражданин.

Позже стало известно, что пилотный проект для самозанятых с 1 января 2019 года на полгода запустят в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. При этом ФНС подготовила проект специального мобильного приложения, которое позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и позволит осуществлять платежи без отчетности и справок.

Кроме того, Минюст подготовил поправки в закон, уточняющие определение самозанятых граждан. Проект предусматривает, что россияне, работающие на себя, будут обязаны отчислять взносы в Пенсионный фонд и ФОМС.

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01.08.2018 10:59 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:59 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.07.2018 02:30 Мск
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Самозанятых предлагают вывести из сферы действия Трудового кодекса
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