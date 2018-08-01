Самозанятых предлагают вывести из сферы действия Трудового кодекса

Минтруд предлагает вывести самозанятых из сферы действия трудового законодательства.

В документах к соответствующему законопроекту уточняется, что работа нянь, сиделок, репетиторов и других самозанятых ведется без оформления трудовых отношений. В таких случаях практически отсутствует контроль за соблюдением трудового законодательства.

Сейчас ряд министерств работает над определением правового статуса самозанятых.

Накануне.RU ранее сообщало, что уже с 2019 года доходы самозанятых россиян могут обложить налогом: налог на профессиональный доход составит 3% или 6% в зависимости от того, физическим или юридическим лицам оказывает услуги самозанятый гражданин.

Позже стало известно, что пилотный проект для самозанятых с 1 января 2019 года на полгода запустят в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. При этом ФНС подготовила проект специального мобильного приложения, которое позволит регистрироваться в налоговой службе, не приходя в центры регистрации, и позволит осуществлять платежи без отчетности и справок.

Кроме того, Минюст подготовил поправки в закон, уточняющие определение самозанятых граждан. Проект предусматривает, что россияне, работающие на себя, будут обязаны отчислять взносы в Пенсионный фонд и ФОМС.