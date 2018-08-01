Россельхознадзор проверит птицезавод в Сысерти, рядом с которым были обнаружены дурнопахнущие отходы

Россельхознадзор принял решение о проведение внеплановой проверки племенного птицеводческого завода "Свердловский" в Сысертском районе. Общественники подозревают завод в сваливании отходов в виде помета, скорлупы и яичной массы рядом с селом Кашино, передает корреспондент Накануне.RU

Согласно документу управления регионального Россельхознадзора, который опубликовал в Facebook эколог Андрей Волегов, на заводе будет проведена проверка с целью контроля за соблюдением требований земельного законодательства РФ.

Отметим, что дурнопахнущие отходы были обнаружены общественником в начале этого лета. В подтверждение этому Волегов опубликовал фотографии с большим количеством скорлупы и яичной массы. По его данным, отходы привозят на тракторах, а по всей дороге следования трактора остается помет. Кроме того, эти отходы вытекают и в грунтовые воды.

"Птицеводческие отходы и сваленную скорлупу растаскивают птицы, собаки, и по всему прилегающему полю и лесу скорлупа находится разбросанной, что на мой взгляд портит окружающую среду, в том числе продуктами гниения и разложения", - пишет эколог.

По его мнению, для таких объемов отходов производства заводу необходимо открывать "иловые карты для помета или снижать численность поголовья на заводе".