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Россельхознадзор проверит птицезавод в Сысерти, рядом с которым были обнаружены дурнопахнущие отходы
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отходы, Свердловская область, село Кашино, скорлупа (2018) | Фото: facebook.com/Андрей Волегов

Россельхознадзор принял решение о проведение внеплановой проверки племенного птицеводческого завода "Свердловский" в Сысертском районе. Общественники подозревают завод в сваливании отходов в виде помета, скорлупы и яичной массы рядом с селом Кашино, передает корреспондент Накануне.RU
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Согласно документу управления регионального Россельхознадзора, который опубликовал в Facebook эколог Андрей Волегов, на заводе будет проведена проверка с целью контроля за соблюдением требований земельного законодательства РФ.

Отметим, что дурнопахнущие отходы были обнаружены общественником в начале этого лета. В подтверждение этому Волегов опубликовал фотографии с большим количеством скорлупы и яичной массы. По его данным, отходы привозят на тракторах, а по всей дороге следования трактора остается помет. Кроме того, эти отходы вытекают и в грунтовые воды.

отходы, Свердловская область, село Кашино, скорлупа(2018)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

болото отходов, Свердловская область, село Кашино(2018)|Фото: facebook.com/Андрей Волегов

"Птицеводческие отходы и сваленную скорлупу растаскивают птицы, собаки, и по всему прилегающему полю и лесу скорлупа находится разбросанной, что на мой взгляд портит окружающую среду, в том числе продуктами гниения и разложения", - пишет эколог.

По его мнению, для таких объемов отходов производства заводу необходимо открывать "иловые карты для помета или снижать численность поголовья на заводе".

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01.08.2018 10:51 Мск | Александра Рогалина
12:51 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.06.2018 12:51 Мск
"Помет третьего класса опасности". В Свердловской области обнаружены дурнопахнущие отходы








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Россельхознадзор проверит птицезавод в Сысерти, рядом с которым были обнаружены дурнопахнущие отходы
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