Власти Зауралья замалчивают "разбор полетов" по проблемам здравоохранения

Руководство зауральского департамента здравоохранения отменило заранее запланированную на 2 августа пресс-конференцию по итогам "разбора полетов" в Шадринске, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

"Круглый стол" по проблемам здравоохранения в родном для губернатора Алексея Кокорина городе состоялся на прошлой неделе, но внезапно обсуждение было закрыто от СМИ. Глава города Людмила Новикова сказала журналисту нашего издания о том, что 2 августа в Кургане состоится специальная пресс-конференция, на которой будет возможность задать вопросы.

"Пресс-конференция директора департамента здравоохранения Курганской области, запланированная на 15.00 2 августа 2018 года, переносится на неопределенный срок", - такое сообщение сегодня распространила пресс-служба ведомства.

На "круглом столе" в Шадринске присутствовал член Общественного совета по вопросам развития здравоохранения при департаменте здравоохранения Курганской области Олег Кобяков. Вот что Накануне.RU рассказал Кобяков:

"У депутатов, общественников и жителей Шадринска накопилось много вопросов, касающихся организации медицинской помощи во втором по количеству населения городе Курганской области. Значительная часть поступивших из Шадринска и Шадринского района обращений связана с тем, что существуют очереди, трудно попасть на приём к некоторым врачам, понятно, что за время ожидания здоровье больного человека не улучшается. Проблема эта сложная и обусловлена нехваткой медработников".

По обеспеченности врачами Курганская область находится на 81-м месте среди регионов России: 29,3 человек на 10 тыс. населения, что почти в два раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации.

Кроме того, от шадринцев жалобы поступали по вопросам обеспечения граждан льготными лекарственными, они возмущаются тем, что многие помещения лечебных учреждений давно не ремонтировались, медицинское оборудование и мебель не обновлялись десятилетиями, условия, в которых пациентам приходится лечиться, далеки от идеала.

При этом, по словам Кобякова, запускается новый национальный проект "Здравоохранение" и в ближайшее время значительные средства государство выделит на обновление оборудования, реконструкцию и строительство новых больниц - "скоро мы увидим, как положение дел в нашем регионе изменится в лучшую сторону".

Тем более удивительно, что власти региона замалчивают обсуждение проблем отрасли, ведь на них обратил внимание новый полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов в ходе первого же визита в регион.