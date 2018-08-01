Минтранс предложил выделить 600 млн рублей на реконструкцию аэродрома в Челябинске

Минтранс РФ предлагает перераспределить бюджетные средства в 2018 году, выделенные на реконструкцию аэродромной инфраструктуры "Домодедово", на реконструкцию аэродрома Челябинска, сообщает Прайм со ссылкой на проект поправок в государственную программу "Развитие транспортной системы".

В частности, предлагается направить на развитие аэропорта "Баландино" 600 млн рублей, сэкономленных при проведении работ в аэропорту "Домодедово".

Это решение необходимо для ускорения финансирования начала работ по реконструкции аэропорта Челябинска в 2018 году в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

Напомним, в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС должны построить новое здание аэровокзала и провести реконструкцию аэродрома. Проект строительства нового пассажирского терминала уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы, определен подрядчик, который приступил к строительным работам. На проект реконструкции аэродрома также уже получено положительное заключение, но генподрядчика выберет Росавиация. И аэродром, и аэропорт планируется ввести в эксплуатацию до конца декабря 2019 г. В результате пропускная способность должна увеличиться до 2,5 млн пассажиров в год, а аэропорт получит III категорию Международной организации гражданской авиации наравне с Пулково, Шереметьево и Домодедово.