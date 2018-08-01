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"Уральцы в новогоднюю ночь не должны остаться с черными экранами". Отказ от аналогового вещания отложили
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(2012) | Фото:

Аналоговое вещание федеральных каналах в небольших населенных пунктах будет отключено после новогодних праздников, а не с 1 января 2019 г., как планировалось ранее. Об этом на совещании в уральском полпредстве рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Переход на цифровое вещание отложен для того, чтобы жители не остались без телевидения в новогоднюю ночь и успели докупить необходимое оборудование, передает корреспондент Накануне.RU.

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Запуск цифрового эфирного вещания федеральных каналов в городах с населением менее 100 тыс. человек должен начаться 1 января 2019 г., тогда планировалось ликвидировать аналоговый вариант. В федеральном бюджете на 2019 г. средства на поддержку аналогового вещания Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) уже не заложены.

Цифровой сигнал должен быть доступен для более чем 98% населения страны, в Уральском федеральном округе этот показатель близок к среднероссийскому, сказал на заседании совета полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов. В Курганской области в зоне цифрового телевещания находится 98,8% населения, в Свердловской - 99%, В Тюменской - 97,8%, в Челябинской - 98,1%, в Ханты-Мансийском автономном округе - 99,4%. На Ямале этот показатель один из самых низких и составляет 95,7%.

У процесса есть не только технологический, но и социальный аспект, отметил полпред. "Необходимо исключить ситуацию, когда люди в новогоднюю ночь окажутся у черных экранов телевизоров. Такое, к сожалению, возможно", - сказал Цуканов.

Замминистра в ответ на это заметил, что в ходе переговоров с РТРС достигнуто соглашение о переносе сроков сокращения аналогового вещания.

(2012)|Фото:

"Отключение аналогового вещания в небольших населенных пунктах произойдет не 1 января, а в десятых числах января. Чтобы те, у кого осталось аналоговое телевидение, встретили новогоднюю ночь и воспользовались новогодними каникулами для покупки недостающих телеприемников и цифровые приставок", - сказал Волин.

Николай Цуканов поручил губернаторам провести информкампанию для населения, чтобы для жителей переход на "цифру" не стал сюрпризом, а также проработать меры поддержки социально незащищенных слоев населения, для которых траты на новый телевизор или приставку будут существенными.

полномочный представитель президента рф в урфо(2018)|Фото: Накануне.ru

Николай Цуканов предложил министерству дать регионам общее решение по методу финансирования покупки телеоборудования для населения. "По сути дела это нецелевое использование средств, из средств бюджета они не смогут приобретать технику для населения. Может быть, каким-то решением Правительства дать регионам такое право. Прокуроры могут прийти уже завтра", - сказал Цуканов.

Волин заметил, что в некоторых регионах власти уже включили субсидирование покупки цифровые приставок в список мер поддержки малообеспеченных граждан.

Телевизоры, выпущенные с 2012 г., в состоянии принимать цифровое телевидение, сказал Алексей Волин. Таких телевизоров на сегодняшний день у населения свыше 70 млн штук. На покупку нового потребуется 5-6 тыс. руб., на покупку цифровой приставки - от 600 руб. Стоимость оборудования не должна меняться с приближением срока отключения аналогового ТВ, отметил он: "Мы договорились с ФАС о проведении постоянного мониторинга цен на цифровые приставки, чтобы производители и торговые сети не накрутили цену на фоне роста спроса".

В Министерстве цифрового развития предложили местным властям задуматься о возврате антенн общего пользования на крыши многоквартирных домов. Когда в дома пришло кабельное телевидение, большинство таких антенн было срезано.

"Кабель" - хорошая вещь, качественный сигнал, но он не бесплатный. Нам кажется, что нужно использовать опыт ряда регионов, где началось возрождение антенн коллективного доступа, потому что это абсолютная бесплатная возможность для жителей принимать 20 бесплатных телеканалов", - сказал Алексей Волин.

В Уральском федеральном округе менее 2% жителей не будут охвачены цифровым вещанием - порядка 83 тыс. домохозяйств находятся вне зоны наземного цифрового ТВ. Им предложен второй способ доведения цифрового ТВ - через спутник. Жители смогут приобрести оборудование операторов НТВ+ или "Триколор" с 30%-ной скидкой, рассказал Волин. Таким образом, стоимость оборудования для таких жителей составит порядка 4500 руб.

"Граждане, которые проживают в населенных пунктах вне зоны охвата цифрового телевидения, при покупке спутникового оборудования не будут платить абонентскую плату за пользование 20 телеканалами первого и второго мультиплекса", - сказал он.

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01.08.2018 10:50 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:50 Екб

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"Уральцы в новогоднюю ночь не должны остаться с черными экранами". Отказ от аналогового вещания отложили
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