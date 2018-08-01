Во всех домах Кургана кроме Заозерного на 10 дней отключат горячую воду

В Кургане во всех зданиях и домах кроме Заозерного микрорайона 10 дней не будет горячей воды.

Подачу воды остановят с 3 августа из-за приостановления работы ТЭЦ-1, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кургана.

В Заозерном горячая вода будет, так как ее подачей в микрорайоне будет заниматься ТЭЦ-2.

Данные работы проводятся в рамках подготовки города к зиме в соответствии с утвержденным постановлением администрации Кургана.

"Их проведение позволит обеспечить надежное теплоснабжение и горячего водоснабжения потребителей летом и зимой", - добавили в мэрии.