Нападение на российских журналистов в ЦАР совершили десять человек "в тюрбанах"

Российских журналистов, найденных убитыми в Центрально-Африканской Республике, атаковали десять человек, передает РИА Новости.

По данным радиостанции Radio Ndeke Luka, преступники "носили тюрбаны и говорили только по-арабски".

Напомним, по некоторым данным, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Как рассказал местный чиновник, нападение произошло около шести часов вечера недалеко от Сибута. По его словам, представители сил безопасности попросили журналистов не уезжать, потому что было уже темно. Они настояли на своем и уехали.

По одной из версий, россияне везли с собой дорогостоящую съемочную технику, что могло стать причиной для ограбления.

СКР завел уголовное дело по факту убийства трех российских журналистов. Российские следователи готовы оказать помощь правоохранителям ЦАР в расследовании особо тяжкого преступления.