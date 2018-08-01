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31.07.2018
религия  |  добавить комментарий
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"Пешком до пенсии": над пропастью во лжи Живя практически на два крупных города – Тюмень и Екатеринбург, сложно представляешь себе жизнь в глубинке – настоящей российской глубинке. Пройденные мной в знак протеста против повышения пенсионного возраста и роста цен на бензин 300 километров – олицетворение пропасти между тем, как устроились богатые мегаполисы и небольшие города и села, которые как будто застыли в девяностых и нулевых.
25.07.2018
от издателя  |  комментариев: 9


Максим Шевченко – про убийство журналистов: Версия ограбления – для дураков! Орхан Джемаль погиб как герой-журналист в Центрально-Африканской республике. Он и двое его товарищей, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, попали в засаду и были расстреляны какими-то выродками. 
01.08.2018
экспертное мнение ;
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Новости
01.08.2018 10:29 Мск (12:29 Екб)
происшествия | За рубежом
Нападение на российских журналистов в ЦАР совершили десять человек "в тюрбанах"
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коллаж, Орхан Джемаль, Александр Расторгуев, Кирилл Радченко (2018) | Фото: Накануне.RU

Российских журналистов, найденных убитыми в Центрально-Африканской Республике, атаковали десять человек, передает РИА Новости.
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По данным радиостанции Radio Ndeke Luka, преступники "носили тюрбаны и говорили только по-арабски".

Напомним, по некоторым данным, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко работали в ЦАР над документальным фильмом о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

Как рассказал местный чиновник, нападение произошло около шести часов вечера недалеко от Сибута. По его словам, представители сил безопасности попросили журналистов не уезжать, потому что было уже темно. Они настояли на своем и уехали.

По одной из версий, россияне везли с собой дорогостоящую съемочную технику, что могло стать причиной для ограбления.

СКР завел уголовное дело по факту убийства трех российских журналистов. Российские следователи готовы оказать помощь правоохранителям ЦАР в расследовании особо тяжкого преступления.

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01.08.2018 10:29 Мск | информационная служба Накануне.RU
12:29 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 01.08.2018 00:44 Мск
Стали известны обстоятельства убийства российских журналистов в Африке

Ранее 31.07.2018 19:23 Мск
Один из убитых в ЦАР - журналист Орхан Джемаль

Ранее 31.07.2018 18:44 Мск
В ЦАР убиты, предположительно, трое россиян. У двоих были пресс-карты "Известий"








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Нападение на российских журналистов в ЦАР совершили десять человек "в тюрбанах"
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