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Сбербанк начал прием заявлений на страховые выплаты от вкладчиков "Тагилбанка"
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деньги, рубль, купюра (2017) | Фото: Накануне.RU

Сбербанк начал принимать заявления на страховые выплаты от вкладчиков оставшегося без лицензии "Тагилбанка".
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Напомним, 20 июля Банк России объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у АО "Тагилбанк". Была назначена временная администрация. Конкурс среди банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам "Тагилбанка" выиграл Сбербанк.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского отделения Сбербанка, получить деньги клиенты могут в 18 офисах в Нижнем Тагиле. Всего же по Свердловской области заявления от вкладчиков "Тагилбанка" принимают 88 отделений Сбербанка. Для подачи заявления на страховое возмещение необходимо иметь при себе паспорт гражданина РФ.

Получить возмещение вкладчики могут до завершения процедуры банкротства банка. Выплаты производятся в течение трех дней со дня предоставления клиентом необходимых документов (заявление и документ, удостоверяющий личность, по которому открывался банковский вклад), но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая.

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Сбербанк начал прием заявлений на страховые выплаты от вкладчиков "Тагилбанка"
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