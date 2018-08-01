В Челябинске будут судить членов ОПГ, которые распространяли наркотики

В Челябинске будут судить четверых участников ОПГ, которые распространяли наркотики.

Неустановленный гражданин создал интернет-магазин, осуществляя подбор и вовлечение в организованную группу новых участников группы, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

В ОПГ вошла женщина и ее супруг, а также еще двое незнакомых людей.

С октября 2016 года по январь 2017 года злоумышленники выступали в качестве распространителей наркотиков путем "закладок". В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции изъято свыше 2,8 кг наркотических средств.

Вину в совершении преступлений участники преступной группы признали в полном объеме. Уголовное дело расследовано ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области.