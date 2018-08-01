Метеорит, найденный уральскими учеными в Липецкой области, получил имя "Озерки"

Ученые Уральского федерального университета зарегистрировали новый метеорит, найденный в конце июня в Липецкой области. Новое вещество получило имя "Озерки", метеорит был зарегистрирован всего за четыре недели, передает корреспондент Накануне.RU

Делегация ученых УрФУ из 14 человек представила найденные образцы метеорита на съезде Метеоритного общества в Москве. Ученые из разных стран представляли свои доклады, в том числе, и уральские ученые. Теперь сотрудники УрФУ планируют построить 3D модель найденных фрагментов, а также возобновить поиски в Липецкой области для того, чтобы найти основной фрагмент метеорита.

Отметим, что ученые нашли всего 5 осколков метеорита в районе имения классика мировой литературы 20-го столетия Ивана Бунина. По мнению ученых, все найденные осколки принадлежат одному болиду - "Липецкому болиду", который упал 21 июня этого года.

Как рассказала научный сотрудник УрФУ Евгения Петрова, по итогу съезда шесть человек метеоритного общества изъявили желание посетить Екатеринбург и Челябинск, чтобы взять образцы найденных метеоритов.

Также в планах ученых отправиться в Монголию на поиски новых метеоритов.

"Метеоритная экспедиция в Монголию состоится примерно в 20-х числах августа. В ней примут участие сотрудники УрФУ и академии наук Монголии. Если будут находки, то мы проведем совместные исследования. Мы ставим задачу найти метеориты, но таких находок там ранее не было, поэтому будет трудно", - пояснил научный сотрудник УрФУ Александр Пастухович.

Напомним, что в связи с необычной находкой ученых, в физико-технологическом институте открыт набор в магистратуру по направлению "Приборостроение на траекторию "Приборы и методы в космической минералогии". Это бюджетное направление, на него могут поступить не более пяти человек в этом году.