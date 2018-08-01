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Кандидат-кулинар раскритиковал мэрию Екатеринбурга за плитку
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Плотинка, плитка, Екатеринбург (2018) | Фото: Накануне.RU

Кандидат на пост главы Екатеринбурга, замдиректора общества "Кулинар" Юрий Зименко раскритиковал работу мэрии в области благоустройства. Пожалуй, это был единственный аспект, который он осветил в своей программе, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, сегодня стартовал первый день второго этапа отбора кандидатов на пост главы города. Собеседования будут проходить три дня.

Зименко сразу же начал критиковать мэрию.

"Я рад, что пришел на это мероприятие. Я понимаю, какая ответственность у главы города. Я пришел, чтобы рассказать, какие пути решения проблем я вижу. На мой взгляд, администрация города не справляется со своими обязанностями", - начал он.

Все отведенные ему 15 минут он потратил на тему благоустройства, рассказывая, например, где плохо уложена плитка.

разрушенная плитка, ул. Ленина, Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

"Кто принимал эту работу? Иван Грозный? Нет! Работу принимала администрация города! Это полнейшая безответственность! Посмотрите, как подрядчики ложат (именно так и сказал, - прим.) плитку", - заявил кандидат.

Предложил Зименко и внести изменения в устав города Екатеринбурга. По мнению комиссии, он раскритиковал все, и даже плитку, которая лежит в городе, но путей решения не предложил никаких.

конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга(2018)|Фото: Накануне.RU

"Назовите органы местного самоуправления", - спросил Виктор Тестов. В кабинете повисла тишина. После кандидат заявил, что это глава города, гордума. При ответе на какой-либо вопрос членов комиссии он не забывал упомянуть тему благоустройства, а в теоретических вопросах был слаб.

Напомним, сегодня выслушают первых семь кандидатов, которые представят перед конкурсной комиссией свою программу - видение на развитие столицы Урала и пути решения проблем. У каждого есть ровно 15 минут. Позже комиссия во главе с Валерием Чайниковым отберет самых достойных для представления гордуме.

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12:03 Екб

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Кандидат-кулинар раскритиковал мэрию Екатеринбурга за плитку
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