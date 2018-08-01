Нож в спину. На Южном Урале осудили 18-летнего парня за нападение на подростка

В Кыштыме дали 3 года тюрьмы 18-летнему местному жителю, который на остановке напал на подростка.

Инцидент произошел вечером 25 марта этого года, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

Молодой человек повздорил с 16-летним мальчиком, ударил его, однако подросток повалил обидчика на землю и прекратил драку. 18-летний нападавший сделал вид, что ушел, но, выждав подходящий момент, напал на подростка и несколько раз ударил его в спину ножом.

Пострадавшего отвезли в больницу, сделали операцию, удалили селезенку. Потом его еще долго лечили стационарно.

Осужденный признал свою вину, однако отметил, что не помнит событий, так как был в состоянии сильного эмоционального волнения. Была проведена экспертиза, которая показала: у 18-летнего был прямой умысел напасть.