В Минобороны оценили ресурс и надежность "Арматы"

Заместитель министра обороны России генерал Дмитрий Булгаков заявил, что ресурс и надежность унифицированных платформ "Армата", "Курганец", "Бумеранг" на 20% выше, чем у существующих аналогов. Об этом он сообщил в интервью газете "Красная звезда".

Заявление прозвучало после высказываний вице-премьера о дороговизне "Арматы".

Напомним, Юрий Борисов заявил, что танки Т-14 на платформе "Армата" и БТР "Бумеранг" - очень дорогие модели по сравнению с существующими. По его мнению, их надо закупать, если нынешняя российская бронетехника резко уступает вероятному противнику.

Ранее немецкая газета Bild составила список "супероружия современности", в который попал танк Т-14 "Армата", разработанный "Уралвагонзаводом". Он назван одним из наиболее эффективных.