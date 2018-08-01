Челябинцы выбрали метеорит главным символом города

Метеорит стал главным символом Челябинска по итогам голосования в рамках проекта ОНФ "С чего начинается Родина", сообщили Накануне.RU в региональном штабе.

За метеорит проголосовали 298 человек. На втором месте верблюд, ему предпочтение отдали 291 человек. 249 голосов набрал "Танкоград". Всего в опросе приняли участие 1 тыс. 238 человек.

"По итогам голосования у нас сложился настоящий пул лидеров. Результаты были неясны до последнего момента, одно время рейтинг возглавлял "Танкоград", достаточно долго на первом месте держался "верблюд". Однако накануне подведения итогов лидером народного голосования стал "метеорит", – рассказал представитель регионального отделения ОНФ в Челябинской области Александр Бычков.

Символ Челябинска украсит забор на перекрестке улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы. 14 августа общественники очистят забор от незаконной рекламы.