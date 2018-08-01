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Массажист-кандидат на пост главы Екатеринбурга раскритиковал точечную застройку
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(2004) |

На пост главы Екатеринбурга претендует массажист Сергей Зацарный. Сегодня он представил комиссии свою программу, при этом о доходах, расходах и бюджете города не было сказано ни слова. Комиссия "сделала свои выводы", передает корреспондент Накануне.RU.

Зацарный выступал сразу же после одного из фаворитов конкурса - Александра Высокинского. По словам кандидата-массажиста, ранее он работал в ТСЖ. Претендент на пост главы отметил, что его волнует застройка города: по его мнению, очень многие дома строятся с огромными нарушениями, очень близко друг к другу.

Затронул он и продовольственную проблему.

"В городе нехватка сыра, овощей, молочных продуктов", - заявил кандидат.

Далее он указал на поборы в школах, и что администрация выделяет недостаточно денег - "родители все равно дают взятки". Глава городского избиркома Илья Захаров был удивлен этому.

"У меня есть трое детей, но никаких поборов не замечаю. Откуда у вас такая информация?" - спросил он.

конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга(2018)|Фото: Накануне.RU

Отметил массажист и летний отдых в городе, ведь в Екатеринбурге, по его мнению, не благоустроена ни одна зона для купания.

"Надо все проработать, не дело, что у нас стоят одни таблички, что нельзя купаться", - пояснил он.

Анатолий Гайда задал кандидату простой вопрос - из каких источников складывается бюджет? Ответить тот не смог, но обещал изучить данную тему.

Напомним, сегодня в Екатеринбурге стартовал первый день второго этапа отбора кандидатов на пост главы города. Собеседования будут проходить три дня. Комиссия во главе с Валерием Чайниковым отберет самых достойных для представления гордуме.



Развитие сюжета: Ранее 01.08.2018 10:03 Мск
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Массажист-кандидат на пост главы Екатеринбурга раскритиковал точечную застройку
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