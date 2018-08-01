В Прикамье заработало "Единое окно" для российских и зарубежных инвесторов

В Пермском крае заработало "Единое окно" для российских и зарубежных инвесторов Пермского края. Новый инвестиционный портал региона - investinperm.ru был презентован губернатору Пермского края Максиму Решетникову и членам Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в этом году по поручению Максима Решетникова создано Агентство инвестиционного развития Пермского края. Его цель - обеспечивать прямую связь с бизнесом. По словам гендиректора агентства Павла Носкова, успех бизнеса напрямую связан со скоростью получения информации. Поэтому крайне важно, чтобы инвестор мог оперативно получить нужные ему сведения и помощь - именно для этого и создан инвестиционный портал.

"В онлайн среде сегодня работает инвестпортал, а в реальной жизни – наше агентство", - заявил Павел Носков.

Инвестиционный портал представляет собой единую онлайн площадку для всех запросов и предложений бизнеса. Благодаря созданию "Единого окна" инвесторы смогут выстроить электронное взаимодействие с властями, представителями естественных монополий и регионального бизнеса — получить земельный участок для реализации инвестиционного проекта, подать заявку на подключение к инженерным сетям или стать резидентом индустриального парка можно будет в режиме онлайн.

На портале создан агрегатор мер поддержки инвестиционных проектов на территории Пермского края. Выбрать подходящий вариант поддержки для конкретного бизнеса пользователю помогут специалисты агентства. Сервис онлайн консультаций по вопросам налогообложения, арендных ставок, наличия свободных площадок и их стоимости также позволит бизнесу оперативно получить нужную информацию. Пользователи портала могут подать заявку на осмотр инвестиционной площадки или здания, а также сообщить о вновь появившемся инвестобъекте. Карта с инвестплощадками и проектами, находящимися в стадии выполнения размещена на портале. Информация будет регулярно обновляться.

Кроме того, на портале можно узнать условия заключения специнвестконтрактов, получения статуса "приоритетного инвестиционного проекта", резидентства в ТОСЭРы. Буквально за считанные минуты инвесторы смогут узнать об условиях получения льгот или поручительских кредитов, ознакомиться с вариантами приобретения оборудования в лизинг.

Важно, что улучшаться работа портала будет в прямом диалоге с бизнес-сообществом. Об этом высказался и глава региона. Максим Решетников отметил, что портал будет интерактивным, поэтому для поддержания его актуальности важно получать обратную связь от представителей бизнеса.