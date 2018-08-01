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от издателя  |  комментариев: 9


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Новости
01.08.2018 09:44 Мск (11:44 Екб)
образование | В России
Виноват ЕГЭ? За 10 лет россияне разучились осмыслять тексты
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книга, чтение, литература, образование (2016) | Фото: news-vendor.com

Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что четверть населения России не владеет функциональным чтением – способностью осмыслять письменные тексты. По ее словам, отставание произошло за последние 10 лет, и теперь задача России – к 2022 г. вернуться в "пятерку" стран по навыкам функционального чтения.

"В функциональном чтении мы сегодня отстаем по сравнению с данными десятилетней давности. По разным данным, от 22 до 25% населения страны не владеют функциональным чтением. Потери его начинаются в раннем возрасте", - отметила министр.

Особенности, которые не удалось преодолеть в раннем возрасте, накапливаются к средним классам, и затем проблему решить становится почти невозможно. "Ребенок читает текст, не понимая прочитанного", - констатировала Васильева, слова министра приводит ТАСС.

Она добавила, что к 2022 г. перед Россией стоит задача "вернуться в пятерку" стран по навыкам функционального чтения.

Примечательно, что ровно 10 лет назад – в 2008 г. – во всех регионах страны начался эксперимент по внедрению Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

образование, школьница, школа, ЕГЭ(2015)|Фото: volganet.ru

"За последние 25 лет система российского образования деградировала весьма сильно, – поделился своим мнением с Накануне.RU президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук Сергей Комков. – И, в первую очередь, это коснулось системы начального и общего среднего образования. И, конечно же, развитию данного процесса способствовало активное внедрение в нашей стране ЕГЭ. Ибо данный тестовый "экзамен" сориентирован сугубо на развитие моторных функций памяти учеников, а не на осмысление ими изучаемого учебного материала. И, совершенно естественно, что при подобном подходе ученики не в состоянии осмысливать то, что они читают! Они просто пытаются втупую заучить данный им материал!"

Еще одним фактором, из-за которого россияне разучились читать, – засилье иностранных пособий.

"Начиная с середины 90-х годов Россию заполонила масса всякого рода "учебных пособий" для учителей и учащихся, смысл которых до сих пор не понятен никому! Они наполнены всякого рода глупостями и банальностями, а порой – и просто неприкрытой пошлостью! Вместо того, чтобы читать русскую национальную классику, русские народные сказки, произведения лучших российских писателей, нашим ученикам предлагалось читать глупые американские вестерны и развлекаться американскими комиксами! Поэтому сегодня мы получили – полуобразованное поколение, не понимающее даже нормально написанные тексты!" – считает Сергей Комков.

Ту же роль сыграла и реклама. "Практика показывает, что родители (особенно из первой волны молодого поколения, выросшего в 90-е годы) зачастую начинают обучать своих детей навыкам чтения именно по рекламным вывескам и щитам. И дети читают всю эту чушь, даже не вдаваясь в суть! А потом подобный порядок чтения и "освоения учебного материала" становится для них нормой", – пояснил эксперт.

В бедных странах Латинской Америки уроки проводят порой с помощью рекламных буклетов вместо учебников, рассказал профессор: "Видимо, нечто подобное кое-кто мечтал сделать и с нашей страной!"

"Для того, чтобы выполнить поставленную Ольгой Васильевой задачу надо, во-первых, целиком и полностью окончательно отказаться от системы ЕГЭ! А, во-вторых, – надо полностью пересмотреть систему подготовки учебников и учебных пособий для всех уровней общеобразовательной школы! И убрать из них все чуждые нашей стране и нашей традиционной культуре элементы. Только тогда дети начнут, наконец-то, осознанно относиться к тому, что они читают и пишут!" – заключил Сергей Комков.

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01.08.2018 09:44 Мск | Анна Смирнова
11:44 Екб

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Виноват ЕГЭ? За 10 лет россияне разучились осмыслять тексты
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