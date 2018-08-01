День первый. Кандидаты на пост главы Екатеринбурга критикуют снос бани "Бодрость"

В Екатеринбурге стартовал первый день второго этапа отбора кандидатов на пост главы города. Собеседования будут проходить три дня. Сегодня выслушают семь кандидатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Претенденты представят перед конкурсной комиссией свою программу - видение развития столицы Урала и пути решения проблем. У каждого есть ровно 15 минут. Позже комиссия во главе с Валерием Чайниковым отберет самых достойных для представления гордуме.

Собеседование транслируют на сайте городской думы Екатеринбурга, но некоторые уральцы лично пришли в мэрию, чтобы посмотреть эфир с участниками процесса.

Уже выслушали юриста Надежду Абакумову, которая заявила, что Екатеринбург неэффективно тратит деньги. Отметила она и тему сноса бани "Бодрость": по ее словам, мэрия очень странным образом продала участок и не получит никакой прибыли.

"В Новосибирске же в аналогичном случае воспользовались схемой концессии. В итоге они будут получать прибыль, а у нас лишь появится дополнительное юридическое лицо", - добавила Надежда Абакумова.

Далее со своей программой выступил депутат Госдумы Андрей Альшевских, который хочет вернуть прямые выборы. Голосовавший недавно за повышение пенсионного возраста парламентарий отметил, что мнение народа для него важно.

Сегодня также выступят: вице-губернатор Свердловской области Александр Высокинский, специалист по массажу в ООО "Методика" Сергей Зацарный, замдиректора общества "Кулинар" Юрий Зименко, секретарь свердловского отделения партии "Гражданская платформа" Сергей Зыков и первый замглавы администрации Екатеринбурга Алексей Кожемяко.

Напомним, в Екатеринбурге 25 мая отменили прямые выборы мэра города. Теперь главу Екатеринбурга будут выбирать не горожане, а специальная комиссия, состоящая из шести представителей муниципалитета и областных властей.