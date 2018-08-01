Москва обеспокоена ситуацией в Армении, - Лавров

События в Армении противоречат заявлениям нового руководства страны об отказе от преследования своих политических предшественников. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, передает ТАСС.

Россию, как союзника Еревана, беспокоит происходящее в стране, добавил министр.

Напомним, в марте 2008 года в Армении проходили акции протеста из-за нарушений на президентских выборах. В Ереван были введены войска. В ходе столкновений погибли восемь человек. Указом президента Роберта Кочаряна было введен режим чрезвычайного положения на 20 суток.

27 июля суд в Ереване арестовал Кочаряна по обвинению в свержении конституционного строя.