Власти Тобольска превратят город в центр притяжения туристов

Тобольск превратится в центр притяжения туристов. Первый шаг на пути к этому – реконструкция Александровского сада, находящегося вблизи музея Романовых.

За счет городской казны уже разработан проект благоустройства сада. Документы должны пройти государственную историко-культурную экспертизу. Кроме того, мэрия Тобольска договорилась с подрядчиком о благоустройстве Базарной площади. Работы завершат к 1 сентября.

И.о. главы Тюменской области Александр Моор, познакомившись с проектом благоустройства подгорной части Тобольска, рассказал, что власти поэтапно его реализуют. Он уверен, что у Тобольска – колоссальные туристические перспективы, потому что уникальны история города и его жители.

Глава городской администрации Владимир Мазур рассказал Моору, что, реконструируя исторические здания в подгорной части, мэрия планирует привлекать инвесторов и использовать механизмы государственно-частного партнерства. Тут руководство духовной столицы Сибири будет использовать опыт, накопленный при аналогичной работе в Тюмени.

Привлекая инвесторов для реставрации исторических зданий, город не только восстановит эти объекты, но и оживит их, найдет им достойное функциональное применение, сообщает "Тюменская линия". Для этого нужна выверенная концепция, согласованная с тоболяками, отметил Мазур.