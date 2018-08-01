В Челябинской области выделили 65 млн рублей на приобретение пожарных автоцистерн

В Челябинской области переоснащают противопожарные и поисково-спасательные службы современной техникой, аварийно-спасательным оборудованием и экипировкой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

На эти цели по решению Бориса Дубровского выделено в 2018 году 65 млн рублей. Уже приобретены две пожарные автоцистерны на сумму 10 млн рублей, сейчас проводится конкурс на приобретение еще четырех пожарных автоцистерн, включая автомобиль с 18-метровой лестницей, на общую сумму 30 млн рублей. После приобретения новой техники высвободившийся транспорт будет передан в подразделения добровольной пожарной охраны муниципалитетов.

Борис Дубровский считает, что наличие современной и функциональной материально-технической базы позволит повысить уровень безопасности южноуральцев и обеспечить своевременное и профессиональное реагирование на ЧС в регионе.

На оснащение современной техникой и оборудованием поисково-спасательной службы Челябинской области выделено 7,5 млн рублей. На эти средства будет произведена плановая замена специального оборудования и экипировки для подводных спасательных работ и приобретены новые аварийно-спасательные автомобили. Спасателей дооснастят альпинистским снаряжением, защитными химическими костюмами, аварийно-спасательным инструментом.