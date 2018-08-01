Пограничники задержали китайца, пытавшегося найти в России коммунистов

Из России выдворен гражданин КНР, который незаконно пересёк границу, пытаясь найти коммунистов.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю, Юй Цзинькан, работавший охранником в Пекине, попытался ночью перейти российско-китайскую границу, имея при себе бутыль воды и 10 тысяч юаней (около 90 тыс. руб.). Он был задержан пограничниками и сообщил им, что хотел попасть на территорию РФ, чтобы разыскать приверженцев коммунизма.

Юй Цзинькан был осужден по ч.1 ст. 322 УК РФ, в соответствии с которой ему был назначен штраф в 15 тыс. руб., после чего Юй был выдворен в Китай.

Пока неизвестно, как именно он прошёл пограничный контроль на китайской границе, не исключено, что ему может угрожать уголовное преследование у себя на родине за попытку незаконно покинуть страну.