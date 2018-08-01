Мэрия Нижнего Тагила объявила о сокращении размера муниципального долга

В администрации Нижнего Тагила объявили о снижении кредитной нагрузки на муниципалитет. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, направление деятельности финансового управления по снижению уровня муниципального долга находится на постоянном контроле врио главы города Владислава Пинаева.

По данным администрации, для ослабления процентной нагрузки на бюджет города привлекаются временно свободные средства с последующим их восстановлением из зарезервированных кредитных линий. Кроме этого, проводится периодическое замещение "дорогих" коммерческих кредитов более "дешевыми". Как отмечают в мэрии, таким образом, в июле этого года муниципалитетом было проведено очередное погашение кредитов за счет временно свободных денежных средств местного бюджета в размере 200 млн руб.: в результате муниципальный долг снизился до уровня 1,07 млрд руб.

В администрации Нижнего Тагила добавили, что в рамках запланированных мероприятий по снижению долговой нагрузки и сокращению расходов городского бюджета за счет экономии на процентных платежах было реализовано очередное перекредитование в сумме 400 млн руб. Это позволило получить экономию процентных платежей в размере 0,7 млн руб.