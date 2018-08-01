В Сочи может появиться трасса за 1,2 трлн рублей для поездок "на кабриолете с ветерком"

Вместо серпантина, который ведет к Сочи, может появиться скоростная четырехполосная магистраль. Росавтодор разработал проект развития трассы Джубга - Сочи, реализация которого оценивается в 1,2 трлн рублей, сообщает газета "Ведомости".

Дорога, таким образом, станет самой дорогой в России. При этом для автомобилистов проезд предполагается сделать бесплатным.

По данным источников издания, в самом Росавтодоре называют проект реконструкцией. Предполагается, что длина дороги составит 119,5 км, а примерная скорость движения - 120 км/ч. Время при поездке на автомобиле займет около часа.

По словам одного из чиновников, идея в том, чтобы "создать российский Лазурный берег, чтобы по побережью в кабриолете с ветерком можно было проехать".

По данным источника "Ведомостей", проектом строительства дороги интересовались компании Юрия Рейльяна и Аркадия Ротенберга. Если выбирать между мостом на Сахалин и дорогой Джубга – Сочи, второй проект для строителей Крымского моста будет предпочтительнее, объяснил чиновник. Он поможет загрузить строительные мощности и не придется везти технику через всю страну.

Напомним, несколько дней назад президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о строительстве моста на Сахалин. Глава государства подчеркнул, что знает, что вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком обсуждается десятилетиями.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что большая часть строительства моста, который соединит Сахалин с материковой частью России, будет профинансирована за счет компании "РЖД".