На строительство ФАПов в Прикамье направлено 355 миллионов рублей

В Пермском крае в 2018-2019 г. будут построены 66 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и 15 врачебных амбулаторий. На сегодняшний день в регионе работают 626 ФАПов и 79 лабораторий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Вопрос строительства фельдшерско-акушерских пунктов рассмотрели на заседании Совета глав муниципалитетов, который состоялся 31 июля под председательством губернатора Пермского края Максима Решетникова. Глава региона отметил, что на строительство ФАПов в ближайшие два года из всех источников бюджета направлено порядка 355 млн руб.

"Строительство ФАПов – наша с вами общая задача. Край отвечает за поставку новых модульных зданий ФАПов, их монтаж, обеспечение оборудованием, лицензирование. Ваша задача – предоставить земельный участок, затем – подключить объект к инженерным сетям и привести в порядок прилегающую территорию", - обратился Максим Решетников к главам муниципалитетов.

Новые модульные фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории заменят взамен ветхие здания, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения от 101 до 2000 человек.

По словам губернатора, не все муниципальные образования Прикамья проявляют заинтересованность в этом вопросе.

Министр здравоохранения края Дмитрий Матвеев отметил низкую готовность земельных участков к строительству ФАПов. На сегодняшний день готовы к строительству только три территории: Лысьвенский городской округ, Нытвенский и Усольский районы. Не готовы к строительству ФАПов: Горнозаводский, Верещагинский, Очерский и Сивенский районы.

"Среди основных замечаний: не демонтированы старые сооружения, не перенесены опоры электроснабжения, нет планировки участка для проведения работ и подъезда спецтехники, участки не расчищены от деревьев и кустарников, не отсыпаны под монтаж здания, и почти нигде не готовы подъездные пути для спецтехники", - заявил министр.

При этом краевые власти уже утвердили проектные, в том числе цветовые, решения для будущих фельдшерско-акушерских пунктов.

Также, по словам Дмитрия Матвеева, восемь территорий Прикамья не имеют участков под строительство ФАПов. Главы муниципалитетов сообщили, что участки есть, в настоящий момент ведется регистрация документов в Россреестре. В ближайшее время местные власти планируют получить кадастровые номера земельных участков и передать их в профильное министерство.

Максим Решетников подчеркнул, что наличие участков под строительство ФАПов, как и дальнейшее их благоустройство, – личная ответственность каждого главы, поэтому, если если ФАПы не будут построены в срок - ответственность ляжет на плечи руководителей территорий.