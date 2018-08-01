В трех районах Прикамья могут ввести режим ЧС из-за срыва подготовки к отопительному сезону

Графику подготовки к отопительному сезону на текущий момент соответствуют 10 территорий, остальные отстают от графика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства. В трех районах ситуация близка к критической.

Информация об этом прозвучала на заседании Совета глав городов и районов. Глава региона Максим Решетников рассказал, что сейчас главное – понять причины случившегося и наверстать упущенное. От этого зависит подготовка коммунальной системы к зиме и прохождение отопительного сезона.

Замглавы Региональной службы по тарифам Юрий Крестьянников рассказал, что всего запланировано подготовить 28,6 тыс. многоквартирных домов и 5 тыс. объектов социальной сферы. При этом в Кизеловском, Горнозаводском и Гремячинском районах складывается критическая ситуация, существует угроза чрезвычайных происшествий. Решетников обратил внимание глав районов на ситуацию. Он поручил главе Кизеловского района за неделю заключить соглашение по подготовке котельных, главе Чусового – найти оператора на содержание котельных.

Отдельно губернатор остановился на долгах за газ и электроэнергию. Регион полностью перешел на оплату по текущим платежам, долги за газ сократились на 457 млн руб., за электричество – на 36 млн руб. При этом остается долг за предыдущие годы в 4,4 млрд руб. В некоторых муниципалитетах долг растет. В частности, Губаха вдвое увеличила свой долг, аналогичные проблемы есть в Лысьве, Кунгуре, Чусовском, Кизеловским районах. 45 млн руб. долга сформировалось со стороны бюджетных учреждений. Губернатор обозначил, что данная ситуация недопустима.

"Краевые власти тратят усилия на работу с ресурсоснабжающими организациями, а вы продолжаете игнорировать свои обязательства перед ними",- сказал губернатор.

По словам начальника Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Александра Евсюкова, отставание от графика по подготовке к отопительному сезону есть в 33 муниципальных образованиях края. К 15 сентября осталось подготовить 16,7 тыс. многоквартирных домов, в которых живут 100 тыс. человек. Причины отставания различны: в 70% случаев не готовы внутридомовые системы отопления, в 20% случаев не предоставлены паспорта готовности, в остальных домах не готовы вентиляционные каналы и дымоходы.

Решетников поручил назначить внеочередное заседание Совета глав муниципалитетов. На нем глава Региональной службой по тарифам будет представлен отчет по каждой территории. Губернатор заявил, что за неготовность территорий к отопительному сезону главы будут отвечать лично.