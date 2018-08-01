Мэр Лос-Анджелеса рассказал об ущербе экономике города из-за торговой войны с Китаем

Торговая война с Китаем может свести на нет экономический рост Лос-Анджелеса. Как передаёт ТАСС, об этом заявил мэр города Эрик Гарсетти.

Рост экономики города снизится с запланированных 5-6% до 0-1%. Сокращение торговли из-за взаимных пошлин может привести к падению оборота двух портов Лос-Анджелеса – крупнейших портов Калифорнии. Это угрожает и потерей работы для 200 тыс. человек.

Также в связи с начавшейся торговой войной в Лос-Анджелесе отменены планы по строительству 15 линий автобусного и рельсового транспорта.

Как сообщало Накануне.RU, в нынешнем торговом противостоянии Соединённые Штаты оказались фактически одни против всего мира. В самих США большинство предпринимателей были намерены продолжать вести бизнес с Китаем, а многие были настроены даже расширять его. Последние решения американских властей поставили крест на этих планах.